Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kalkışma girişimi halkın büyük bir direnişiyle karşılaşıyor. Bu eylem Rusya'yı istikrarsızlaştırma hedefi taşıyor" denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandığına vurgu yaparak, Batılı ülkeleri Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyardı.
Bakanlık, yurttaşlarını Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırında yer alan kentlerine gitmeme konusunda uyardı.
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