Wagner grubu Moskova'ya ilerleyişini sürdürüyor
Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Moskovanın yaklaşık 350 km güneyindeki Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.
Telegram kanalından, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde ilerlediğini duyuran Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırdı.
Sputnik'te yer alan habere göre Artamonov, “Sakinlerimize evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracını kullanmamaları önemle tavsiye edildiğini hatırlatırım. Tüm rahatsızlıkların farkındayım, ancak sizden bize yardım etmenizi ve bu tavsiyelere uymanızı önemle rica ediyorum. Arkadaşlar, anlayış ve sağduyu göstermenizi umuyorum” ifadelerini paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Rusya lideri Putin'in Ukrayna işgalinde cepheye sürdüğü paralı asker grubu Wagner, Rus ordusunun birliklerini bombardımana tuttuğunu söyleyerek sınır kenti Rostov'u ele geçirdi. Sabah saatlerinde televizyona çıkan Putin, "Sırtımızdan bıçaklandık" dedi, Wagner'in Moskova'ya doğru ilerlediği bildiriliyor.
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