Son dakika... Kılıçdaroğlu bir kez daha uyardı: 'Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır'

Yayınlanma: 24.06.2023 - 18:01

Güncelleme: 24.06.2023 - 18:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı ayaklanma üzerinden ‘SADAT’ hatırlatmasında bulundu, “Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz."

SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 24, 2023

KILIÇDAROĞLU KAPISINA GİTMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti. CHP lideri ayrıca, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” demiş ve iddialar Türkiye gündemine oturmuştu.

13 Mayıs 2022'deki ziyaretinde SADAT'ın önünde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

“Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör”

“Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?”