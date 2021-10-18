Son dakika... Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı
Son dakika gelişmesi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO temsilciliklerini askıya aldıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.
Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Nato’nun Moskova’daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım’da ellerinden alınacağını ekledi.
Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO’nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel’deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, ittifaka ilişkin kararlarına dair şu ifadeleri kullandı:
"NATO’nun eylemlerine karşılık olarak, baş askeri temsilcimizinki de dahil, NATO Daimi Temsilciliğimiz’in çalışmalarını durduruyoruz. Bu, 1 Kasım’da gerçekleşecek ya da birkaç gün daha alabilir. İkinci olarak, NATO’nun Moskova’daki askeri irtibat misyonunun faaliyetini durduruyoruz, bu misyonun personelinin akreditasyonları 1 Kasım’da geri çekilecek. Üçüncü olarak ise, NATO’nun Moskova’daki enformasyon bürosunun faaliyeti durdurulacak. NATO’nun bize iletmesi gereken acil meseleler olursa, bu meselelere ilişkin Belçika’daki büyükelçimize başvurabilir."
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup