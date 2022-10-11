Son Dakika... Rusya'dan açıklama: Ukrayna'ya müdahil olunmaması için önlem alacağız
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Batı'nın Ukrayna'daki duruma daha fazla müdahil olmaması için uygun seviyede karşı önlem alacağız" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin Batı'yla olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
Ryabkov, "Batı'nın Ukrayna sorununa artan şekilde müdahil olmasına karşı, Rusya gerekli önlemleri alacak, ABD ve NATO ile doğrudan çatışma, Moskova'nın ilgi alanında değil" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi.
Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.
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