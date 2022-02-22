Son Dakika: Rusya'dan Ukrayna’daki personel için tahliye açıklaması
Son dakika gelişmesi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın zamanda Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Kiev’deki büyükelçiliğinin yanı sıra Odessa, Lviv ve Harkiv’deki konsolosluklarının 2014’ten bu yana saldırılara uğradıkları iddia edildi.
Söz konusu saldırılar nedeniyle Rus diplomatların, elçilik ve konsolosluk personelinin güvenliğini sağlamak için tahliye kararı alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya yönetimi, çok yakın bir zamanda Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliye edilmesi kararı almıştır" ifadesine yer verildi.
RUS ORDUSUNUN YURT DIŞINDA KULLANIMINA ONAY VERİLDİ
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rus ordusunun yurt dışında kullanımına ilişkin talebini kabul etti. Konsey, Rus ordusunun yurt dışında kullanımını öngören kararı onayladı.
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