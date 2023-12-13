Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ezip kaçmıştı! Motokuryenin eşi ifade verdi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 14:08

Cumhuriyet, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hasan Şeyh Mahmut’un motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olmasıyla ilgili birçok ayrıntıyı gündeme getirmeye devam ediyor.

Son olarak, kurye Göçer'in eşi Öznur Göçer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı.

AYRINTILAR GELECEK...

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Hassan Şeyh Mahmut’un kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mahmut ise iddiaya göre polis tutanağında “Motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mahmut, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.