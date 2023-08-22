Son dakika... Suriye'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Suriye'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine 112.85 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:57
Son dakika... Suriye'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Suriye'nin Deyrizor kentinde saat 16.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine 112.85 kilometre uzaklıkta ve yerin 12.96 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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