Naci Görür'den Kayseri depremine ilişkin açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek" açıklamasında bulundu.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
"MUHTEMELEN SARIZ FAY ZONU İÇERİSİNDE"
Görür, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri işaret ederek, şu paylaşımda bulundu:
"Kırkısrak-Sarız/ Kayseri’de 4,8 deprem oldu. Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek, sevgiyle."
Kırkısrak-Sarız/ Kayseri’de 4,8 deprem oldu. Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek, sevgiyle pic.twitter.com/sH6IOWHFnB— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 22, 2023