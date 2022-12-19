Afganistan'daki Taliban yönetimi, halka açık şekilde 30 kişiyi kırbaçladı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:32

Afganistan'da Taliban yönetiminin aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiyi halka açık bir şekilde kırbaçladığı bildirildi.

Yerel yetkililer, çeşitli suçlamalardan dolayı kırbaçlama cezasının gerçekleştiğini aktardı.

RIA'nın aktardığına göre Covcan İl Hakimi Abdul Wahab Zahid, aralarında üç kadının da bulunduğu 22 kişinin "hırsızlık, zina ve uyuşturucu satmak" suçlarından 25 ila 39 kırbaç cezası aldığını söyledi.

Halka açık şekilde gerçekleştirilen bu olaya yerel yetkililer, ilahiyatçılar ve kabile büyüklerinin katıldığı belirtildi.

Necran Bölge Temyiz Mahkemesi Başkanı Subhanuddin Sobhani'nin bildirdiğine göre Kapisa ilinde de 7 erkek ve 1 kadın benzer şekilde kırbaçlandı.

Taliban lideri Haybetullah Ahundzade, Kasım ayında Afganistan'da hakimlere "şeriat kanunları"nı tamamen uygulama emri verdi.