MİT Başkanı Kalın, Hamas yetkilileri ile görüştü

Yayınlanma: 13.01.2025 - 21:26

Güncelleme: 13.01.2025 - 21:27

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacıyla yürütülen müzakerelerle ilgili ve ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.