Erdoğan'dan Trump açıklaması: 'Dostluğumuzun devamı çok önemli'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:07

Güncelleme: 20.01.2025 - 19:11

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık" ifadesini kullandı.

İsrail-Hamas ateşkes anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir" dedi ve şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Erdoğan, "Sayın Putin özellikle tahıl koridorundan Avrupa Birliği’ne tahıl verilmesine taraf değil o fakir ülkelere tahıl vermekten yana olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

"HAYIRLI OLSUN"

Trump'ın görevi devralması ile ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisi ile görüşmem olmuştu. Şimdi bu dönemde de ara görüşme yaptık. Israrla 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dediğine göre biz de tabii bu konuda Türkiye'ye ne düşüyorsa gerekeni yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Bu barışla biz dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiri ile dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var. Savaş ile bir yere varılmaz ve bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum" dedi.