Son Dakika... Trump'tan 'İran' açıklaması: 'Gerekirse askeri...'
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran’a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran’a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti.
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Etiketler: #Donald Trump #İran #ABD
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