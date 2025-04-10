Son Dakika... Trump'tan 'İran' açıklaması: 'Gerekirse askeri...'

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran’a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti.

Son Dakika... Trump'tan 'İran' açıklaması: 'Gerekirse askeri...'
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İHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:07

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran’a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti.

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Etiketler: #Donald Trump #İran #ABD

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