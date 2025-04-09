Son Dakika... Trump'tan yeni vergi hamlesi: Çin hariç tüm ülkelere!
Son dakika haberi... Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.
Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da bir gönderide, Çine uygulanan ABD tarifelerini yüzde 125'e çıkaracağını açıkladı.
Ancak Trump aynı gönderide, müzakere etmek için elini uzatan 75'ten fazla ülkeye işaret ederek, diğer ülkeler için '90 günlük bir ara' verdiğini de açıkladı.
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