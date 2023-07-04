Son dakika... Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı
Son dakika... Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında karşılıklı büyükelçi atandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin yaşanan yeni gelişmede karşılıklı olarak büyükelçi atandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.
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