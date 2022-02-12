Biden, Transatlantik liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:29

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın öncülük ettiği video konferans görüşmesine İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı.

1 saat 20 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki artan askeri hareketliliği kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcı ülke ve birlik temsilcileri, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması noktasındaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Liderler, krizin çözümü konusunda diplomatik yolun önemine işaret ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir işgali durumunda ise Moskova'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirileceğini, NATO'nun Doğu Kanadının askeri olarak güçlendirileceğini ve Ukrayna'ya verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.