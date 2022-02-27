Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere kararı sonrası açıklama yaptı. Kuleba, "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. günü de geride bıraktı. İki ülke arasında Belarus'ta 'önkoşulsuz' görüşme yapılacağı açıklandı.
UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA
Görüşme kararı sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ''Bu Başkan Putin ve Ukrayna halkının arasındaki bir savaştır. Ama biz bu savaşı kazanacağız'' dedi ve şöyle devam etti:
"Birkaç gün önce savaş başladığında Rusya hiçbir şekilde masaya oturmayı planlamıyordu ancak ciddi kayıplardan sonra masaya oturmaya hazırız dediler ancak ön koşullar ortaya attılar. Rus ordusu bunun üzerine ciddi kayıplar verdiler ultimatom ve ön koşuldan vazgeçtiler. Zaten bu bile başlı başına Ukrayna için zaferdir''
Kuleba, ''Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa dahil olmasına ramak kalmıştı. Bu nedenle Zelenski telefonla görüştü Belarus ile. Biz de Ukrayna ve Belarus sınırında bir heyet göndermeye karar verdik. Buraya gidip Rusya'nın ne söylediğini dinlemek istiyoruz. Belarus Cumhurbaşkanı tarafından Zelenskiy'e teminat verildi, Ukrayna'ya karşı hiçbir silah gücü kullanılmayacağını ifade etti. Ülkemizi tamamen savunana kadar durmayacağız. Böyle müzakerelerde barış ortaya çıkar ve savaş biterse iyi olacaktır. Tek bir karış toprağımızdan fedakarlık etmeyeceğiz. Zelenski, uluslararası bir lejyon kurdu, normal vatandaşlar. Ülkeyi korumak için silahlanmak istediler. Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz" dedi.
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