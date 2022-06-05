Son Dakika: Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

Ürdün ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

AA
05 Haziran 2022 Pazar, 11:51
Son Dakika: Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü
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Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı "Grob" tipi bir eğitim uçağının sabah saatlerinde İrbid kentine bağlı Ramsa bölgesinde teknik nedenlerden dolayı düştüğü ifade edildi.

Kazada Pilot Binbaşı Mansur eş-Şufeyn ile Pilot Yüzbaşı Baha Muhammed Ebu Ğanemi'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.


Ürdün Pilot Asker Ölüm uçak düştü

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