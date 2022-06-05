Son Dakika: Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

05 Haziran 2022 Pazar, 11:51

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı "Grob" tipi bir eğitim uçağının sabah saatlerinde İrbid kentine bağlı Ramsa bölgesinde teknik nedenlerden dolayı düştüğü ifade edildi.

Kazada Pilot Binbaşı Mansur eş-Şufeyn ile Pilot Yüzbaşı Baha Muhammed Ebu Ğanemi'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.