Formula 1 Monaco Monte Carlo GP’sinde Haas pilotu Mick Schumacher’in korkunç kazası
Formula 1 Monako Grand Prix’sinde 27. tur devam ederken, Haas pilotu Mick Schumacher'in aracı ikiye bölündü. Araçtan çıkan Schumacher'in durumunun iyi olduğu ve kazadan herhangi bir zarar görmeden çıktığı görüldü.
Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde akılalmaz bir kaza yaşandı. Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, Monaco Monte Carlo GP’sinde ölümden döndü.
Haas pilotu olan Mick Schumacher, 27. tur sırasında aracın kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Schumacher’in aracı çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrılırken Alman pilot şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası takım radyosunda konuşan Schumacher, “İyiyim ama ne olduğunu anlamadım” ifadelerini kullandı.
Kazadan sonra önce sarı bayrak sallandı ve güvenlik aracı devreye girdi. 3 tur bekledikten sonra kırmızı bayrak sallandı ve yarış durduruldu. Öte yandan Schumacher’in ardından diğer Haas pilotu Magnussen de yarış dışı kaldı.
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