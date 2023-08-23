Uçak kazasında hayatını kaybeden Yevgeni Prigojin kimdir, nereli, kaç yaşında? Prigojin nasıl Putin'in aşçısı oldu?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 20:40

Güncelleme: 23.08.2023 - 20:40

Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan Embraer tipi özel jette yedi yolcu ve üç mürettebat bulunuyordu. Uçakta bulunduğu öne sürülen Prigojin, Haziran ayında Rusya'nın Rostov-on-Don bölgesini ele geçirmiş ve kuvvetleriyle birlikte Moskova'nın 200 kilometre yakınlarına kadar yaklaşmıştı. Bu hareket, Putin'e karşı bir isyan girişimi olarak yorumlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'yla karşı karşıya gelen ve dünyanın gündemine oturan Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeni Prigojin'in kim olduğu, Putin'in aşçılığından nasıl ordu lideri olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Rusya'da isyan başlatan Yevgeni Prigojin kimdir, nereli, kaç yaşında? Prigojin nasıl Putin'in aşçısı oldu?

Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin'in Rus ordusunu "Wagner güçlerini yok etmekle suçlamasıyla" ülkede kriz ortamı yaşandı. Krizin ardından ilk kez konuşan Rus lider Putin ise "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı." ifadelerini kullanmıştı. Dün gece saatlerinde Wagner, kontrol ettiği bölgelerden ayrılmaya başladı ve Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağı, Prigojin'in Belarus'a gideceği bildirildi. Peki, Rusya'da isyan başlatan Yevgeni Prigojin kimdir, nereli, kaç yaşında? Prigojin nasıl Putin'in aşçısı oldu? İşte, Yevgeni Prigojin hakkında merak edilenler...

YEVGENİ PRİGOJİN KİMDİR?

NTV'de yer alan habere göre; Putin'in aşçısı lakabıyla tanındı. Rus liderin hem aşçısı hem sağ kolu oldu. Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Sen Petersburg doğumlu. 61 yaşındaki Prigojin'in gençlik yıllarında biyoğrafisinde en çok dikkat çeken nokta hapishane yılları. 1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi.

Prigojin, 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıklarının arkasında kaldı. Cezavinden çıktıktan sonra Sen Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. bu işi için zincir stantlar açtı. birkaç yıl sonraysa kentte lüks restoranların sahibi haline geldi.

Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorona dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi. Öyle ki Putin, Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemeğe getirmeye başladı.

Prigojin, Putin ile 2000 yıllında dönemin Japonya Başbakanı Yoshiro Modi'yi restoranına yemeğe getirdiğinde tanıştığını söylüyor.

Yıllar içinde Prigojin'in yemek firması Kremlin'e hizmet vermeye başladı. Bu dörnemde Yevgeni Prigojin, Putin'in Şefi lakabını aldı. Rus ordusu ve devlet okullarına da yemek sağlamak için ihaleler kazandı.

2014'teyse Prigojin'in sadece yemek işleriyle uğraşmadığı ve sıradan bir işadamı olmadığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın Rusya'yı ilk işgalinde Prigojin'e bağlı paralı askerlerin Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaştıkları konuşulmaya başlandı.

Bu paralı asker grubunun ismi Wagnerer'di. Prigojin grubu kurarken Nazi Almanyası'ndan esinlenmişti. Wagner, Kremlin'in hedeflerini yerine getiren bir güce dönüştü. Sadece Ukrayna'da değil Afrika genelinde de etkiliydi. Suriye'de Beşşar Esad rejimini desteklerken Mali'de Fransa'nın etkisini azaltmak için faaliyetler yürüttü.

Yevgeni Prigojin'in hakkındaki iddialardan biri de dünya siyasetini sadece silahlı adamlarıyla değil klavyeyle de yönlendirmeye çalıştığı yönünde. İnternette Kremlin yanlısı düşünceleri yayan internet siteleri ve blogları yönetmekle suçlandı. Rus trol orduları tüm dünyada bilinen bir olgu haline geldi. Prigojin, 2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdalahede ettiği yönündeki iddiaların da kilit isimdi.

Rusya, Hillary Clinton'ın kampanyasına zarar vermek, Donald Trump'ın popülerliğini arttırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi ve sosyal anlaşmazlığı kışkırtmak amacıyla internette ve sosyal medyada komplo teorileri yaymakla suçlandı. bu işin merkezi Saint Petersburg'da olan internet arama ajansı tarafından yürütüldüğü konuşuldu.

Prigojin daha sonra bu ajansı kurduğunu ve geliştirdiğini kabul etti. Seçimlere müdahale iddiaları nedeniyle ABD tarafından ambargo listesine alındı

Yevgeni Prigojin'in fazla ön plana çıkmama gayreti Rusya'nın 2022 Şubat'ın da Ukrayna'yı işgaliyle değişti.