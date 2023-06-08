Naci Görür'den Kahramanmaraş depremine dair açıklama... Savrun Fayı'na dikkat çekti!

Kahramanmaraş'ta bu sabah yaşanan depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:41
Naci Görür'den Kahramanmaraş depremine dair açıklama... Savrun Fayı'na dikkat çekti!
Abone Ol google-news

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabah yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ADANA HAVZASINA SAÇAKLANARAK DEVAM EDİYOR"

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Savrun Fayı'na dikkat çekti:

"Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle."


Adana deprem depremler kahramanmaraş Naci Görür fay

İlgili Haberler

Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler