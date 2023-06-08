Naci Görür'den Kahramanmaraş depremine dair açıklama... Savrun Fayı'na dikkat çekti!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:41

Güncelleme: 08.06.2023 - 10:41

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabah yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ADANA HAVZASINA SAÇAKLANARAK DEVAM EDİYOR"

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Savrun Fayı'na dikkat çekti:

"Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle."