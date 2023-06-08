Naci Görür'den Kahramanmaraş depremine dair açıklama... Savrun Fayı'na dikkat çekti!
Kahramanmaraş'ta bu sabah yaşanan depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabah yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
"ADANA HAVZASINA SAÇAKLANARAK DEVAM EDİYOR"
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Savrun Fayı'na dikkat çekti:
"Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle."
Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle pic.twitter.com/uGlOOUDopT— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 8, 2023
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