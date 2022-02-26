Son dakika: Zelenski'den yeni videolu paylaşım
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkentteki ofisinin önünden çekilen yeni bir video paylaştı. Kiev'de kalacağını söyleyen Zelenski, "Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız" dedi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali üçüncü gününde devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yeni bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı Tiwtter'dan videolu mesaj yayınlayan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:
"Herkese günaydın. Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız"
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ABD'NİN TAHLİYE TALEBİNE OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ
ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edilmişti.
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