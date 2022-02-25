Son Dakika: Zelenski, Kiev sokaklarından video paylaştı
Sosyal medya hesabından video yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz" dedi. ABD Başkanı Biden ile görüşen Zelenski, "Ukrayna'ya somut savunma desteği verilmesi ve savaş karşıtı koalisyon konularını tartıştık" ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, devlet görevlileriyle beraber devlet başkanlığının önünde video paylaşarak, "Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.
Zelenskiy, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Yardımcısı Mihayl Podolyak, Başbakan Denis Şmıgal, Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arahamya ve devlet başkanı olarak kendisinin burada olduğunu belirterek, "Herkes burada, ordu burada, sivil halk burada, hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz ve koruyacağız" diye konuştu.
Zelenski şu ifadeleri kullandı:
- Parti liderleri burada, cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı burada, başbakan burada, savunma bakanı burada, cumhurbaşkanı danışmanı burada ve cumhurbaşkanı burada. Kiev’deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz.
DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ
Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.
Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.
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