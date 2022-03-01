Son dakika: Zelenski'den dünyaya çağrı: Ruslara gökyüzünü kapatın

01 Mart 2022 Salı, 12:20

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'da direniş sürerken, ülkede hava saldırıları nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus füzeleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.

Zelenski, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli" dedi.

Zelenski, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" dedi.

Zelenski dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

KULEBA: RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yaptığı açıklamada, silahsızlanma konferansında Rusya'nın şehirleri bombardımana uğratmak, çok sayıda sivili öldürmek ve yaralamak gibi savaş suçları işlediğini söyledi.

Kuleba, küresel güvenliğin geleceğinin, şu anda Ukrayna'da belirleniyor olduğunu söyleyerek, Rusya'nın ihlalleri cezasız kalırsa hiçbir ülkenin güvende hissedemeyeceğini belirtti.