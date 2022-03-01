Zelenski, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek “Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenski, “Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak” dedi.
Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış fenalığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya’nın ekonomik olarak yok edilmesini, insanlığın kendini savunmasını bildiğini göstermesini istedi. Zelenski, “Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek” diye konuştu.
Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya 5 gün içinde 56 füze saldırısı gerçekleştirdiğini, 113 seyir füzesi gönderdiğini kaydetti.
RUSYA’YA DAHA SERT YAPTIRIMLAR İÇİN ÇAĞRI
Sivillere saldıran bir ülkenin Birleşmiş Milletler üyesi olamayacağını vurgulayan Zelenski; Rus roketleri, uçakları ve helikopterlerine dünyadaki bütün limanların, kanalların ve havaalanlarının kapatılması çağrısında bulundu. Zelenski, Rusya’nın enerji kaynaklarının ihracatından yüz milyarlarca dolar kazanmaması gerektiğini söyledi.
MÜZAKERELERDE SİNYAL VAR, İSTENİLEN SONUÇ YOK
Başkent Kiev’e sadece bir gün içinde 3 roket saldırısı düzenlendiğini bildiren Zelenski, Rus sabotaj güçlerinin şehrin elektriğini kesmeyi planladığını belirtti.
Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna’nın bombalandığına dikkati çeken Zelenski, müzakereler konusunda, “Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık” dedi.
Zelenski, Ukrayna heyetinin Kiev’e döndüğünde analizler yapacaklarını ve ikinci tur müzakerelerin nasıl geçeceğine karar vereceklerini dile getirdi.
Ayrıca Zelenski, Ukrayna’nın Avrupa Birliğine girmesi için başvuru dilekçesini imzaladığını ve resmen kayda geçildiğini belirterek bu anı, 30 yıldır beklediklerini sözlerine ekledi.
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