Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş dördüncü günü de geride bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği'ne üyelik talebini imzalarken, İşte son gelişmeler…
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Beşinci günü geride kaldığı savaşta, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Montrö açıklamaları dikkat çekti. Erdoğan, “Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız” dedi.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 1 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:
00:25: Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.
00.24: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Doğu Avrupa'da Rusya ile ABD ve NATO kuvvetleri arasında muhtemel karşılaşmalar ve kazaları önlemek için "çatışma önleme mekanizması" kurmanın yollarını aradıklarını ancak Rusların henüz bu konuyla ilgilenmediğini açıkladı.
00.19: Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu.
00.07: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.
00.06: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.
00.05: Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.
00.04: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Kanada, Japonya, Avrupa ve NATO liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerekçesiz saldırısını görüştü" ifadesi kullanıldı.
00.03: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bugün 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden tahliye için tren ve otobüslerle yola çıktığını bildirdi.
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