Vladamir Zelenski: Rusya, bu savaşı sonlandırmak için bizimle konuşmak zorunda kalacak
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş videosu yayımladı. Zelenski, hem Ukraynaca hem de Rusça olarak Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı.
Zelenski, “Rusya eninde sonunda çatışmaların ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak” dedi.
Konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının o kadar az olacağını belirten Zelenski, saldırılar durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.
Ukraynalı lider gece saatlerinde yaptığı konuşmada Kiev’den ayrılma niyeti olmadığını ve şu anda Rusya'nın bir numaralı hedefi olduğunu bildiğini söylemişti.
Ukraynalı lider, gün doğumu öncesinde çok sayıda füze saldırısının olduğu yönündeki haberleri de doğruladı.
Füze saldırılarının yerel saatle sabaha karşı 04.00’te başladığını bildiren Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil bölgeleri hedef aldığını da sözlerine ekledi.
Rusya ise daha önce sivilleri hedef aldığı iddialarını reddetmişti.
Ancak daha önce de bildirdiğimiz üzere, gece saatlerinde Kiev’de patlama sesleri duyulmuştu. Sivillerin yaşadığı bir binaya da bir füzenin isabet ettiği görülmüştü.
İlgili Haberler
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık
- Son dakika: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Kiev'de art arda patlama
- Tunç Soyer, Cumhuriyet’e konuştu
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Putin için neden önemli?
- Kiev'de konutlara roket düştü!
- Köprülere Şiirler
- Türkiye'den Afganistan'a dev yardım!
- Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
- Ukraynalı çift siren seslerinin eşliğinde evlendi
- TL erimeye devam ediyor
- Mehmet Ali Çelebi istifa etti