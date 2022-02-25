Vladamir Zelenski: Rusya, bu savaşı sonlandırmak için bizimle konuşmak zorunda kalacak

25 Şubat 2022 Cuma, 09:23

Zelenski, “Rusya eninde sonunda çatışmaların ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak” dedi.

Konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının o kadar az olacağını belirten Zelenski, saldırılar durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ukraynalı lider gece saatlerinde yaptığı konuşmada Kiev’den ayrılma niyeti olmadığını ve şu anda Rusya'nın bir numaralı hedefi olduğunu bildiğini söylemişti.

Ukraynalı lider, gün doğumu öncesinde çok sayıda füze saldırısının olduğu yönündeki haberleri de doğruladı.

Füze saldırılarının yerel saatle sabaha karşı 04.00’te başladığını bildiren Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil bölgeleri hedef aldığını da sözlerine ekledi.

Rusya ise daha önce sivilleri hedef aldığı iddialarını reddetmişti.

Ancak daha önce de bildirdiğimiz üzere, gece saatlerinde Kiev’de patlama sesleri duyulmuştu. Sivillerin yaşadığı bir binaya da bir füzenin isabet ettiği görülmüştü.