Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Tüm gücüyle saldıracak, hayatta kalacağız'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Kaderimiz bu gece belli olacak. Kiev'in düşmemesi gerekiyor. Rusya, direncimizi kırmak için tüm gücüyle saldıracak. Hayatta kalacağız" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıların 2. günün gecesinde de devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesapları üzerinden son durumla ilgili Ukrayna halkını ve dünya kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.
Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenski, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.
Zelenski, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.
"UKRAYNA'NIN KADERİ TAM ŞU ANDA BELİRLENİYOR"
Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor." diye konuştu.
Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, "Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler?" diye sordu.
"DÜŞMANIN KAYIPLARI ÇOK AĞIR, ÇOK CİDDİ"
Ana amaçlarının bu kıyımı durdurmak olduğunu ifade eden Zelenski, "Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker." dedi.
Zelenski, kendilerinin de "maalesef kayıplarının olduğunu" belirterek "Ukraynalılar saldırıya kahramanca mukavemet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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