Son üç ayda dördüncü patlama: 'Öncekilere kıyasla daha büyük'

İzlanda'da bir kere daha volkan hareketliliği gerekçesiyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu, aralık ayından beri bölgeyi vuran dördüncü yanardağ patlaması.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:31
Son üç ayda dördüncü patlama: 'Öncekilere kıyasla daha büyük'
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Dün akşamdan beri İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamalara göre, son patlama Reykjanes Yarımadası'ndaki Stora Skogfell ve Hagafell arasında yaşandı. 8 Şubat'ta meydana gelen bir önceki patlama da aynı bölgelerin civarındaydı.

Independet Türkçe'nin aktardığına göre, ofis şu ifadeleri kullandı:

"Kameralara ve helikopterle çekilen fotoğraflara dayanan ilk değerlendirmelere göre, bu patlama magma çıkışı açısından, Sundhnukur kaynaklı önceki üç patlamaya kıyasla daha büyük."

Patlamadan dakikalar önce halkı uyaran ofis, lavların ülkenin güneybatısındaki balıkçı kasabası Grindavik'i korumak için oluşturulan engellere doğru ilerlediğini bildirdi.

Önceki patlamalarda da tahliye edilen Grindavik'in yanısıra İzlanda'nın dünyaca ünlü kaplıcası Mavi Lagün de boşaltıldı. 

11 Kasım'da kasabalarını terk etmek zorunda kalan 4 bine yakın Grindavik sakininin evlerine dönmelerine ancak 19 Şubat'ta izin verilmişti.

Fransız haber ajansı AFP, dönenlerin sayısının yalnızca yüz civarında kaldığını bildiriyor. Cuma itibarıyla 300 Grindavikli evlerini devlete satmak için başvuruda bulunmuş durumda. 

Patlamalar, Reykjanes Yarımadası'ndaki 30 bin kişiye elektrik ve su sağlanmasında kilit rol oynayan Svartsengi Elektrik Santrali'ni de tehlikeye attı.

Santrali korumak için tedbirler alınırken personel tahliye edildi. Svartsengi ilk patlamadan beri uzaktan işletiliyor. 

33 aktif yanardağ sistemine sahip İzlanda, bu alanda Avrupa'nın lideri. Volkanlar 2021 martında tekrar harekete geçene kadar Reykjanes Yarımadası'nda 800 yıl boyunca patlama görülmemişti.


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