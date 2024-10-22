Sörf yaparken kılıç balığının saldırısına uğrayan turist hayatını kaybetti

Endonezya'da yer alan Sumatra Adası'nın batı kıyısındaki bir adada sörf yapan İtalyan bir kadın turist, bir kılıç balığının saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti.

Sörf yaparken kılıç balığının saldırısına uğrayan turist hayatını kaybetti
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:32

36 yaşındaki İtalyan vatandaşı Giulia Manfrini'nin, Endonezya'da yer alan Sumatra Adası'nın batı kıyısındaki bir adada sörf yaparken bir kılıç balığının saldırısına uğradı.

Mentawai Adaları Afet Yönetim Ajansı Başkan Vekili Lahmudin Siregar, Manfrini'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Manfrini'nin, denizde yabancı uyruklu iki kişiye el sallayarak yardım istediği belirtildi.

Kişilerin, Manfrini'ye yardıma koştuktan sonra bir hastaneye götürmeden önce ilk yardımda bulundukları aktarıldı.

Sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi muayenede Manfrini'nin göğsünün üst kısmında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde bir yara olduğu tespit edildiği, burnundan köpük çıktığı ve bunun da boğulmaya bağlı oksijen eksikliğine işaret ettiği bildirildi.


Etiketler: #endonezya #kılıç #turist

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