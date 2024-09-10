Endonezya'da uçak pistten çıktı, bazı yolcular yaralandı!

Endonezya'nın Papua eyaletinde bir yolcu uçağının pistten çıkarak sürüklenmesi sonucu bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da uçak pistten çıktı, bazı yolcular yaralandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 07:20

Aerotime haber sitesine göre, Papua eyaletinden hareket eden Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı.

İlk belirlemelere göre 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçağın pistten çıkması sonucunda bazı yolcular yaralandı.

"UÇAK BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini kaydederek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü kaydetti.


Etiketler: #endonezya #yolcu uçağı #kontrol

İlgili Haberler

Endonezya'dan İsrailli bakana 'sinagog' tepkisi

Endonezya'dan İsrailli bakana 'sinagog' tepkisi
Endonezya, 9 askerin kalıntılarını Japonya'ya iade edecek

Endonezya, 9 askerin kalıntılarını Japonya'ya iade edecek
Endonezya, Filistinli 1000 hastanın tedavisiyle 1000 çocuğun eğitimini üstlenmek istiyor

Endonezya, Filistinli 1000 hastanın tedavisiyle 1000 çocuğun eğitimini üstlenmek istiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler