Endonezya'da uçak pistten çıktı, bazı yolcular yaralandı!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 07:20

Güncelleme: 10.09.2024 - 07:23

Aerotime haber sitesine göre, Papua eyaletinden hareket eden Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı.

İlk belirlemelere göre 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçağın pistten çıkması sonucunda bazı yolcular yaralandı.

"UÇAK BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini kaydederek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü kaydetti.