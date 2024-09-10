Endonezya'da uçak pistten çıktı, bazı yolcular yaralandı!
Endonezya'nın Papua eyaletinde bir yolcu uçağının pistten çıkarak sürüklenmesi sonucu bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.
Aerotime haber sitesine göre, Papua eyaletinden hareket eden Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı.
İlk belirlemelere göre 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçağın pistten çıkması sonucunda bazı yolcular yaralandı.
"UÇAK BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"
Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini kaydederek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü kaydetti.
Etiketler: #endonezya #yolcu uçağı #kontrol
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Gözaltı sayısı artıyor!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'