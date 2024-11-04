Sosyal medya fenomeni sincap Peanut'a ötenazi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:10

Güncelleme: 04.11.2024 - 14:10

ABD'de, Instagram'da 533 binden fazla takipçisi olan 'Peanut' adı verilen sincap, kovboy şapkası takarken, waffle'ları kemirirken, çemberlerden atlarken ve 34 yaşındaki sahibi Mark Longo'nun omzunda otururken görülebiliyordu.

Ancak bir dizi isimsiz şikayetin ardından New York Çevre Koruma Dairesi (DEC), Longo'nun evinden Peanut'ın yanı sıra Fred adında bir rakunu da ele geçirdi.

DEC ve Chemung İlçe Sağlık Müdürlüğü, her iki hayvana da ötenazi yapıldığını doğruladı.

DEC'ten yapılan açıklamada, “30 Ekim'de DEC, insanlarla aynı evi paylaşan ve insanların kuduza maruz kalma potansiyeline yol açan bir rakun ve sincap ele geçirmiştir. Soruşturmaya dahil olan bir kişi, sincap tarafından ısırılmıştır. Kuduz testi için her iki hayvana da ötenazi uygulandı” denildi.

Sincabından esinlenerek “P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary” adlı bir hayvan barınağı işleten Longo, “DEC evime geldi ve bir sincap bulmak için arama emri olmadan evimi bastı! Sanki uyuşturucu satıcısıymışım da uyuşturucu ve silah arıyorlarmış gibi muamele gördüm” dedi.

Ruhsat olmadan sincap gibi bir hayvana sahip olmak New York eyalet yasalarına aykırı.

Bunun farkında olduğunu ve eve baskından önce Peanut'ın bir eğitim hayvanı olduğunu belgelemek için evrak doldurduğunu kaydeden Longo, “Eğer kurallara uymuyorsak, kurallara uymamız için bize doğru yolu gösterin, anlıyor musunuz?” dedi.

CUMHURİYETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Demokrat Parti'nin kontrolündeki New York'un sincabı öldürmesi, Cumhuriyetçi Parti'nin destekçileri arasında tepki topladı.

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ı destekleyen ABD'li milyarder Elon Musk, fotoğrafını paylaşarak, "Başkan Donald Trump sincapları kurtaracak. Mekanın cennet olsun P'Nut" diye yazdı.

Bazı seçmenler de Demokratların yönetimindeki eyaletlerde hayvanların hedef alındığını belirtti.

Öte yandan bir kullanıcı da Başkan yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in sincabı kovalarken resmedildiği yapay zekalı bir görsel paylaştı.