'Sosyal medya gösterisi' için köprüye tırmandı: 50 metreden yere çakıldı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:32

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:33

26 yaşındaki İngiliz bir influencer, sosyal medya gösterisi için İspanya'nın en yüksek köprülerinden biri Castilla la Mancha Bridge köprüsüne tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yerden alınan görüntülerde polis, adamın düştüğü yere yakın bölgeyi kordon altına aldı.

Polislerin, olaydan önce şiddetli yağmur yağdığı düşünüldüğünden, kötü hava koşullarının İngiliz vatandaşının ölümünde rol oynamış olma ihtimalini araştırması bekleniyor.

İspanyol polisi, ölen kişinin ismini açıklamayacağını söyledi.

Ulusal Polis sözcüsü, “Düştüğünde yaklaşık 40 ila 50 metre yukarıdaydı, yani köprünün toplam yüksekliğinin yaklaşık dörtte biri kadar. Düşme nedeni net değil ve yerel bir mahkeme tarafından soruşturulacak” açıklamasında bulundu.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, şunları söyledi:

“Hem ölen adam hem de hayatta kalan arkadaşı herhangi bir emniyet kemeri ya da başka bir koruma olmadan tırmanıyorlardı. Yoldan geçen bir sürücü alarm vermiş. Diğer genç başlangıçta şok halindeydi ve konuşamıyordu bile. Belli ki hala travma geçiriyor ama artık karakolda değil. Herhangi bir suçla itham edilmeyecek. Yerel belediye yasadışı bir şey yaptığı için ona yaptırım uygulamaya karar verirse bu onların bileceği bir iş.”

Köprüye tırmanmanın “tamamen yasak” olduğunu söyleyen yerel meclis üyesi Macarena Munoz, “Bunun hiçbir koşulda yapılabilecek bir şey olmadığını çeşitli vesilelerle açıkça belirtmiştik” dedi.

CASTİLLA-LA MANCHA KÖPRÜSÜ

Castilla-La Mancha Bölgesel Hükümeti tarafından desteklenen projenin temeli Kasım 2007'de atılmıştır. Açılışı 17 Ekim 2011 tarihinde yapılmıştır.

192 metre yüksekliğiyle, açıldığı tarihte İspanya'nın en uzun kablolu köprüsüydü. Üzerinde 152 tel halat bulunmaktadır.

Toplam maliyeti yaklaşık 74 milyon Euro olan bu köprü, medyada büyük ölçüde para israfı olarak değerlendirilmiştir.