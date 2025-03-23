Sosyal medyada baskı artıyor: X'ten muhalif hesaplara müdahale

Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:17

Güncelleme: 23.03.2025 - 10:17

Askıya almalar, Ekrem İmamoğlu’nun bu hafta başında gözaltına alınmasıyla başlayan geniş çaplı protestoların ardından geldi. Özellikle üniversitelerde yoğunlaşan gösterilerle bağlantılı hesapların hedef alındığı belirtiliyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center'ın Ortadoğu Programı koordinatörü Yusuf Can, Politico'ya yaptığı açıklamada, askıya alınan hesapların çoğunun “üniversite ile ilişkili, protesto bilgileri paylaşan ve öğrencilere yönlendirme yapan taban aktivistleri” olduğunu söyledi. Bu hesapların çoğunun on binlerce takipçiye sahip olduğu ifade edildi.

BAZI HESAPLAR SADECE TÜRKİYE'DE ASKIYA ALINDI

Politico'ya göre, dikkat çeken bir diğer detay ise bazı hesapların sadece Türkiye’de askıya alınması.

Kullanıcılar, bu hesapların yurt dışından hâlâ erişilebilir olduğunu bildiriyor. Uzmanlar, bu durumun X’in Türk hükümetinden gelen içerik kaldırma taleplerine yerel düzeyde yanıt verdiğini gösterdiğini belirtiyor.

“2022 yılında yürürlüğe giren sosyal medya yasası, hükümete içerik üzerinde geniş denetim yetkisi sağlıyor” diye yazan Politico'nun haberinde, bu yasanın belirsiz ifadeler içermesi nedeniyle sosyal medya platformlarının üzerindeki baskının arttığı vurgulandı.

X platformu, daha önce de benzer bir uygulamaya imza atmıştı.

2023’teki seçimler öncesinde, Türkiye’de belirli içeriklerin görünürlüğünü sınırladığını açıklayan X, “platformun tamamen kapatılmaması için” bu adımı attığını duyurmuştu.

Elon Musk da o dönemde, “Tercihimiz, ya tamamen kapatılmak ya da bazı içerikleri kısıtlamak yönünde oldu” açıklamasında bulunmuştu.

ERİŞİM KISITLAMALARI VE ARTAN TALEPLER

İnternet gözlem ağı NetBlocks’a göre, X ile birlikte TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlara da Türkiye genelinde erişim kısıtlamaları uygulanıyor.

X'in şeffaflık raporlarına göre, 2024’ün ikinci yarısında Türkiye’den gelen içerik kaldırma taleplerinin yüzde 86’sı yerine getirildi. Bu oran yılın ilk yarısında yüzde 68’di.

Avrupa Birliği genelinde içerik kaldırma taleplerinin dikkate alınma oranı yüzde 90 civarında seyrederken, Türkiye’nin kişi başına 6 kat daha fazla talepte bulunduğu kaydedildi.

Sosyal medya platformları üzerindeki baskının, siyasi atmosferin sertleştiği dönemlerde yoğunlaştığına dikkat çeken uzmanlar, X’in bu süreçte şeffaflık ve ifade özgürlüğü konusunda ciddi sınavlar verdiğini belirtiyor.