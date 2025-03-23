Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek! 'Gençliğe Hitabemizi kalbimize kazıdık'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdiği paylaşım sosyal medyada ses getirdi.

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek! 'Gençliğe Hitabemizi kalbimize kazıdık'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:32

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sanat camiasından birçok isim tepki gösterdi.

Tepki gösteren isimler arasında Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da yer aldı.

Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımız boyunca yalanın değil, doğrunun yanında olduk. Taraf gözetmeksizin saf duygularımızdan ve samimiyetimizden yararlanmak isteyenleri gördük, ama her zaman, her ne olursa olsun Hak, Hukuk ve Adalet’e sırtımızı yasladık.

Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Türk evlatlarıyız. Ay Yıldızlı bayrağımızı ve Gençliğe Hitabemizi kalbimize kazıdık.

Tez vakitte, bulunduğumuz bu zor dönemin, Adaletin Güneşiyle aydınlanması umuduyla..."

Özoğuz'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


Etiketler: #Athena #Gökhan Özoğuz

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