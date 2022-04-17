SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.
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Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.
İstihbarat uydusu uzaya fırlatıldı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 17, 2022
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