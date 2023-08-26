SpaceX'in Falcon-9 roketi 4 mürettebatla başarılı bir şekilde fırlatıldı
NASA ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi hedefleyen "Crew-7" görevi başladı. Astronotları ISS'e ulaştıracak Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi, başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) göndermeyi hedefleyen "Crew-7" görevi resmen başladı.
NASA astronotu Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Andreas Mogensen, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Satoshi Furukawa ve Roscosmos kozmonotu Konstantin Borisov'u ISS'e ulaştıracak Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saat ile 03.27'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) ineceği açıklandı. Dragon uzay aracının ise Falcon-9 roketinden ayrılarak yaklaşık 24 saat sürecek yörünge yolculuğuna devam edeceği bildirildi. 190 gün sürecek görev boyunca Crew-7 ekibinin ISS'te 80'in üzerinde bilimsel çalışma ve deney gerçekleştirmesi bekleniyor.
ERTELENMİŞTİ
Dün gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma bugüne ertelenmiş, kararın nedeni hakkında detaylı bilgi paylaşılmamıştı. SpaceX'ten yapılan açıklamada, ertelemenin "ekibe gerekli analizleri tamamlamak için ek zaman sağlayacağı" belirtilmişti. NASA da ertelemenin astronotlara gerekli güvenlik prosedürlerini yeniden teyit etmek için ek zaman tanıyacağını açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mısır püskülü çayının bilinmeyen faydaları
- Hastane girişine yoğun önlem
- 'İstanbul il başkanlığı adaylığı niyetim var'
- İmamoğlu davasında kritik gelişme
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- 'Meclis açılır açılmaz' demişlerdi...
- Doğuştan şansı olmayan en dertli 5 burç
- Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a Kadıköy'de saldırı!
- Fatih Tezcan tahliye edildi!
- Adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu