SpaceX'in Falcon-9 roketi 4 mürettebatla başarılı bir şekilde fırlatıldı

NASA ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi hedefleyen "Crew-7" görevi başladı. Astronotları ISS'e ulaştıracak Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi, başarılı bir şekilde fırlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:38
SpaceX'in Falcon-9 roketi 4 mürettebatla başarılı bir şekilde fırlatıldı
Abone Ol google-news

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) göndermeyi hedefleyen "Crew-7" görevi resmen başladı.

NASA astronotu Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Andreas Mogensen, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Satoshi Furukawa ve Roscosmos kozmonotu Konstantin Borisov'u ISS'e ulaştıracak Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saat ile 03.27'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) ineceği açıklandı. Dragon uzay aracının ise Falcon-9 roketinden ayrılarak yaklaşık 24 saat sürecek yörünge yolculuğuna devam edeceği bildirildi. 190 gün sürecek görev boyunca Crew-7 ekibinin ISS'te 80'in üzerinde bilimsel çalışma ve deney gerçekleştirmesi bekleniyor.

ERTELENMİŞTİ

Dün gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma bugüne ertelenmiş, kararın nedeni hakkında detaylı bilgi paylaşılmamıştı. SpaceX'ten yapılan açıklamada, ertelemenin "ekibe gerekli analizleri tamamlamak için ek zaman sağlayacağı" belirtilmişti. NASA da ertelemenin astronotlara gerekli güvenlik prosedürlerini yeniden teyit etmek için ek zaman tanıyacağını açıklamıştı.


Player Alanı
spacex roket fırlatma

İlgili Haberler

SpaceX, Starship roketinin patlamasına rağmen ilk çeyrekte kâr elde etti

SpaceX, Starship roketinin patlamasına rağmen ilk çeyrekte kâr elde etti
NASA ve SpaceX'in uzay istasyonuna görevi için tarih

NASA ve SpaceX'in uzay istasyonuna görevi için tarih
SpaceX kendi rekorunu kırdı: Musk'tan mars iddiası

SpaceX kendi rekorunu kırdı: Musk'tan mars iddiası

En Çok Okunan Haberler