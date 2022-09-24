Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı

Netflix, 2021'in fenomen dizisi Squid Game'in ilk sezonda yer almayan bir sahnesini izleyicilerle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 11:08
Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı
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Netflix orijinal yapımı Squid Game 2021'de izlenme rekorları kırarak fenomen haline gelmişti.

Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar başlarken ne kadar süreceği, gelecek sezonların nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk verdiği bir röportajda hayranlara dizide silinen bir sahneden bahsetti.

Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından kesilen sahneyi "İlk sezonunda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" notuyla paylaştı.



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