Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 11:08

Netflix orijinal yapımı Squid Game 2021'de izlenme rekorları kırarak fenomen haline gelmişti.

Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar başlarken ne kadar süreceği, gelecek sezonların nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk verdiği bir röportajda hayranlara dizide silinen bir sahneden bahsetti.

Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından kesilen sahneyi "İlk sezonunda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" notuyla paylaştı.



