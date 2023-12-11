Squid Game'in galibi hala ödülünü alamadı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:39

55 yaşındaki Vietnam göçmeni Mai Whelan, anavatanındaki komünist rejimden kaçışının dramatik öyküsünün yanı sıra 455 diğer oyuncuyu yenmesini sağlayan kurnazlığıyla da hayranlarını kazandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, büyük yankı uyandıran finalde Mai, taş, kağıt, makas oyununda 27 yaşındaki dalış eğitmeni Phill Cain'e karşı zafer kazandı.

"BANA PARAYI GÖSTERİN"

Dizinin final sahnesinde Mai, bir ATM'ye gidip bakiyesini kontrol ederken hesabında kendisini 4,56 milyon doların beklediğini görüyordu.

"Kendimi Yeni Bir Başlangıç'taki (Jerry Maguire) Tom Cruise gibi hissediyorum. Bana parayı gösterin" diyen yarışmacı, son bölüm gösterildikten sonra Times'a yaptığı açıklamada hâlâ ödülünü görmeyi beklediğini söyledi.

Mai Whelan, katılımcıların imzaladığı sözleşmelerin ödülü diğer yarışmacılarla paylaşmasını yasakladığını da ekledi.

Whelan, parasını aldığında bağış yapacağını ve ayrıca Virginia'da yaşadığı yerden uzakta bir huzurevi arayacağını belirtti.

Mai Whelan'ın 36 ve 34 yaşlarında iki kızı ve 9 yaşında bir torunu var.

"ADİL BİR OYUN OYNADIK"

Yarışmada, Hawaii'deki yaşamından ve artık düşük bir maaşla yaşamak istemediğinden bahseden Cain'e karşı kazandığı zaferle ilgili konuşan Mai, "Daha zeki olduğumu düşünmüyorum. Ondan daha yaşlıyım ve bazı şeyleri tecrübe ettim. Bu sadece bilgi... Adil bir oyun oynadık. Taş, kağıt, makasta onu çok yendiğim için kazanmayı hak ettiğimi düşünüyordu" dedi.

Program sırasında Whelan, 1975'te Vietnam'dan kaçışını ve 8 yaşındayken bir Amerikan askerinin neredeyse kendisini vurduğunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"AİLEM BENİMLE İLİŞKİSİNİ KESTİ"

ABD'ye taşındıktan sonra Pennsylvania'ya yerleşen Whelan, 19 yaşında ABD Donanmasına katıldı ve o sırada hamile kaldı.

"Hiçbir şey bilmiyordum. Ailem benimle ilişkisini kesti, çok zordu. Annelik hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Kimsem yoktu."

Başka bir röportajda Whelan, programa katılma nedeninin para kazanmak ve inandığı amaçlara yardım etmek olduğunu söyledi.

"Bu iyi bir şey çünkü amacımı ifade etmek istiyorum, oyuna katılmamın ana nedeni de buydu, bir amaca yardım etmek, dolayısıyla şimdi kazandığıma göre tüm dünyaya kimsesizlere yardım etmek istediğimi söyleyebileceğim bir platformum var."

İKİNCİ SEZON ONAYINI ALDI

Netflix'in kurgusal olmayan dizilerden sorumlu başkan yardımcısı Brandon Riegg, rekortmen Güney Kore dizisinin realite şov spinoff'unun ikinci sezon onayını aldığını açıklamıştı.

Yeni sezonun, 2024'te gösterime girmesi beklenen Squid Game'in ikinci sezonundaki oyunlardan esinleneceği tahmin ediliyor.