Squid Game: The Challenge kazananı 4.56 milyon doların sahibi!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:06

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:06

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in reality spinoff'u olan The Challenge, büyük bir heyecanla beklenen finalini geride bıraktı. Oyuncu 287/Mai, Oyuncu 451/Phill ve Oyuncu 16/Sam arasındaki büyük rekabet, finalde Taş, Kağıt, Makas oyununa dönüştü. Ve kazanan belli oldu!

Finalde üç finalist, özel smokinleriyle birlikte dev bir üçgen masada mum ışığında bir biftek yemeği için oturdu. Atmosfer gerilirken, gerginlik artan bir Taş, Kağıt, Makas oyununa dönüştü. Phill'ın bıçaklama şakasıyla başlayan finalde, Sam'in ciddi bir şekilde kabul etmesi ve Phill'ın bıçaklama şartıyla anlaşmaları duygusal anları beraberinde getirdi.

Her finalist kendi hayat hikayesini anlattı ve dostça başlayan yemek, final oyunu için sadece iki kişinin seçileceği anonsuyla birlikte gerilim dolu anlara sahne oldu. Rastgele bir şans oyunu olan düğmeye basma sırası geldi. Eğer düğme yeşile dönerse, final oyununa geçebilirlerdi, ancak kırmızıya dönerse elenirlerdi. Mai'nin öne çıkmasıyla birlikte Sam'in seçimi kırmızı oldu ve hemen elendi.

Mai ve Phill, final oyunu için yerdeki işaretlere baktılar ve karşılarına Taş, Kağıt, Makas oyununu buldular. Her turun galibi, bir kutudan anahtar seçerek kasayı açma şansı yakalayacaktı. Ancak işler pek de kolay olmadı. İlk turdan itibaren süren mücadelede Mai ve Phill, birbirlerini alt etmek için Taş, Kağıt, Makas oyununu sürdürdü.

Uzun bir rekabetin ardından Mai, doğru anahtarı seçerek kasayı açtı ve içinde 4.56 milyon doları bulunan altın kredi kartını kucaklayarak zaferini ilan etti. Böylece, Squid Game: The Challenge'ın kazananı olarak Mai, büyük ödülün sahibi oldu.