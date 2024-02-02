Sri Lanka'nın misafiri: Ivana Sert ve Sezer Dermenci, doğal zenginlikleri keşfetti

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:13

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:13

Moda ikonu Ivana Sert ve eşi Sezer Dermenci, Sri Lanka'nın doğal güzelliklerini keşfetmek üzere soluğu bu güzel ülkede aldı. Ivana Sert'in ilk evliliğinden olan oğlu Ateş'in de katıldığı tatilde, çift Sri Lanka'nın muazzam doğal zenginliklerinden biri olan fillerle unutulmaz anlar yaşadı.

Tatilde devasa fillerle yakın temasta bulunarak onları yıkama şansını elde eden Ivana Sert, eşi Sezer Dermenci ve oğlu Ateş, macera dolu bir fil safarisine çıkarak Sri Lanka'nın eşsiz doğasını keşfettiler. Ayrıca, otantik semt pazarlarını ziyaret eden çift, yerel halkla iç içe geçen özel bir deneyim yaşadılar.





Sri Lanka Büyükelçisinin özel davetlisi olarak ülkeyi ziyaret eden Ivana Sert ve eşi, Sri Lanka'nın meşhur sıcak misafirperverliğinin keyfini çıkardılar. Ivana Sert, Sri Lanka'da geçirdiği zamanla ilgili olarak, "Sri Lanka'da beni etkileyen ilk şey, insanların ne kadar mutlu olduğu" dedi. Tatilin keyifli anları, çiftin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.