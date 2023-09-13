Star Wars filminin kayıp uzay aracı bulundu: 10 milyon TL'den satılacak

Star Wars'un ilk filmi olan "Yeni Bir Umut" filminin çekimlerinde kullanılan orijinal X-wing maketi bulundu. Maket açık arttırmada satışa çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 16:14
Star Wars filminin kayıp uzay aracı bulundu: 10 milyon TL'den satılacak
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Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin ilk filmi olan 'Yeni Bir Umut'un 1977 yapımı özgün versiyonunda kullanılan X-wing yıldız savaş uçağının ünlü minyatür modeli, 14-15 Ekim tarihlerinde Dallas'ta gerçekleşecek olan Heritage Auctions müzayedesinde açık artırmaya sunulacak. Başlangıç fiyatı 400 bin dolar (mevcut kur ile 10 milyon 772 bin TL) olarak belirlenen bu eşsiz koleksiyon öğesi, Star Wars hayranları ve film tarihçileri arasında büyük bir ilgi uyandırıyor.

X-wing modeli, Amerikalı-Çinli model tasarımcısı Greg Jein tarafından tasarlandı ve Yıldız Savaşları filmindeki ikonik uzay savaşları sahnelerinde kullanıldı. Bu model, özellikle görsel efektlerde kullanılması nedeniyle En İyi Görsel Efekt Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

X-WİNG MODELİ DAHA ÖNCE KAYIPTI!

Interestingengineering'in haberine göre kayıp olan bu maket ILM VFX süpervizörü Bill George, Greg Jein ve arkadaşları tarafından stüdyonun deposunda bir kutunun içinde bulundu. 


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