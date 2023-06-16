Starbucks’a dava: Beyaz olduğu için kovuldu, 25 milyon dolar kazandı!

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:12

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:12

Starbucks bölge direktörü Shannon Phillips, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle eski şirketine açtığı davada haklı bulundu.

New Jersey jürisi, eski Starbucks çalışanına "25 milyon dolarlık tazminat" ödenmesine karar verdi.

5 YIL ÖNCE YAŞANANLAR...

CNN’in haberine göre, Phillips’in kovulmasına giden süreç Nisan 2018’de iki siyah müşterinin gözaltına alınmasıyla başladı.

Müşteriler, Starbucks Philadelphia şubesinde satın alım yapmadan uzun zaman geçirmiş ve bunun üzerine çalışanlar, işletmeyi terk etmelerini talep etmişti.

Gerginliğin artması üzerine polis müdahalede bulunmuş ve siyahi müşteriler kelepçelenerek işletmeden çıkarılmıştı.

Starbucks, sosyal medyadaki tepkiler sonrası bir takım önlemler almaya karar verdi ve olaya karışan müşterilerle anlaşma yapmanın yanı sıra, Philadelphia bölgesindeki bazı beyaz çalışanları da cezalandırma yoluna gitti.

BEYAZ ÇALIŞANLARA İDARİ İZİN

Olayın ardından, müşterilerin gözaltına alınmasına sebep olan çalışanlardan olmamalarına rağmen, bir çok beyaz çalışana idari izin verildi.

Bu çalışanlardan biri de Philadelphia bölge sorumlusu Shannon Phillips’e bağlıydı. Phillips, çalışana haksızlık yapıldığını şirkete bildirdi. Ancak çalışanını korumaya çalışan Phillips, Starbucks tarafından işten çıkarıldı.

Juri, işten çıkarmada ırksal faktörlerin etkin olduğunu, bu yüzden ayrımcılık olarak kabul edildiğini açıkladı. Bu sayede Starbucks, 25 milyon dolarlık bir tazminat ödemeye mahkum oldu.

PR FACİASI!

Öte yandan Starbucks iddiaları reddetti. Şirkete göre Phillips, kriz süresince gerekli liderlik özelliklerini gösterememişti. Starbucks, Phillips’in durumun ciddiyetini kavrayamadığı için işten çıkarıldığını iddia etti.

İki siyahi müşterinin mağdur edildiği iddia edilen olay kısa zamanda Starbucks adına PR (halkla ilişkiler) faciasına dönüştü.

Olay sonrası şirket, tuvalet kullanımını serbest bırakmaktan işletmede geçirilen zaman sınırının kaldırılmasına kadar çeşitli değişimlerde bulunmuş, 8 bin farklı işletmede 175 bin çalışana “ön yargılarla mücadele” kursu vermişti.