Stoltenberg, NATO ile Japonya arasında güçlü ilişkilerin kurulması çağrısı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı küresel tehlikelere işaret ederek NATO ile Japonya arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:11
Stoltenberg, NATO ile Japonya arasında güçlü ilişkilerin kurulması çağrısı yaptı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyinde, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait Iruma Üssü'nü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Ukrayna'daki savaş için "Hepimiz için önemli" diyen Stoltenberg, "Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa Ukraynalılar için bir trajedi olacak. Ancak bu, dünya genelinde otoriter liderlere de oldukça tehlikeli bir mesaj ulaştırmış olacak. Çünkü bu, 'askeri güç kullanıldığında hedefe ulaşılabildiği' mesajı olacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı küresel tehlikelere işaret eden ve "Ukrayna'daki savaş, güvenliğimizin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor" diyen Stoltenberg, NATO-Japonya arasında daha güçlü ilişkiler kurulması çağrısı yaptı.

Stoltenberg, Japonya ziyaretine yönelik, "NATO ve değerli ortağımız Japonya arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmenin bir yolu olacak" dedi.


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