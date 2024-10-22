Stoltenberg'i 'Büyük Haç' ile onurlandırdı: 'Hizmetler tarihi niteliktedir'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:57

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:57

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de düzenlenen törenle Liyakat Nişanı'nın Büyük Haç'ını Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den alan Stoltenberg, böyle bir nişanla onurlandırılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier de törendeki konuşmasında, Jens Stoltenberg'in NATO'nun ve Almanya'nın güvenliği için yaptığı hizmetlere övgüde bulundu.

Steinmeier, söz konusu nişanın, 10 yıl boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Stoltenberg'e ve dolayısıyla NATO'ya duyulan minnettarlığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Dürüstlüğünüz, net siyasi analizleriniz ve kişisel bağlılığınızla İttifak'ı (NATO'yu) şekillendirdiniz. Rusya'nın bizi yeniden tehdit ettiği bir dönemde NATO'nun her zamankinden daha güçlü ve birlik içinde olmasını sağladınız. Almanya'nın ve NATO'nun güvenliği için yaptığınız hizmetler tarihi niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Jens Stoltenberg, 10 yıllık görev süresinin ardından NATO Genel Sekreterliği görevini 1 Ekim'de eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye devretmişti.

Eski Nato Genel Sekreteri Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) yeni başkanı olarak atanmıştı.