Sudan'da bir kadına 'zina' suçlamasıyla taşlanarak öldürme cezası

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:21

Sudan’ın Beyaz Nil eyaletinde geçtiğimiz ay tutuklanan 20 yaşındaki Meryem Alsyed Tiyrab isimli kadın taşlanarak ölüme (recm) mahkum edildi. Ülkede yaklaşık 10 yıldır uygulanmayan cezaya Tiyrab itiraz ettiğini söylerken, hak savunucuları mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Ağırlıklı olarak kadınlara yönelik uygulanan “recm” cezalarının çoğu, yüksek mahkemede bozuluyor.

Sputnik'in haberine göre kadın hakları savunucularına göre karar, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen askeri darbenin ülkenin geçiş hükümeti döneminde kadın haklarında edinilen küçük kazanımları geri alma konusunda cesaretlendirici bir işaret olmasından endişe ediliyor.

"ACJPS'DEN DERHAL BIRAKIN ÇAĞRISI"

Uganda merkezli Afrika Adalet ve Barış Çalışmaları (ACJPS) kuruluşu, kararın yerel ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Tiyrab’ın derhal koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kuruluş, herhangi bir hukuki destek hakkı verilmeyen Tiyrab’a adil bir yargılanma sağlanmadığını ve sorgulama sırasında verdiği ifadelerin kendisine karşı kullanılabileceği yönünde bilgilendirilmediğine işaret etti.

ACJPS’nin konuya dair açıklamasında, “Zina suçundan taşlanarak ölüm cezasının uygulanması, işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın yasaklanması dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve yaşam hakkının ciddi bir ihlalidir” ifadesine yer verildi.