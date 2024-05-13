Sudan'da çatışmalar şiddetlendi: Çok sayıda ölü var

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetlenen çatışmalarda 27 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:58
Sudan'da çatışmalar şiddetlendi: Çok sayıda ölü var
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Faşir'de son günlerde ordu ve HDK arasındaki çatışmalar şiddetlendi. 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar sebebiyle binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Daha önce 5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletini ele geçiren HDK, son iki ayda ordunun kontrolündeki Kuzey Darfur eyaletini de kuşatmış durumda.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), dün Faşir'de çocuk hastanesinin yakınına bomba düşmesi sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.


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