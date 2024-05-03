Son Dakika... Ankara'da motosiklet kazasında yaralanmıştı... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
Son dakika gelişmesi... Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfetteh el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan'da akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım sevisine alındı.
Yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti.
Ölüm haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.
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