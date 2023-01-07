Güney Sudan Devlet Başkanı'nın görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı

Güney Sudan'da Devlet Başkanı'nın açılış töreninde viral olan görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı

AA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:44
Güney Sudan Devlet Başkanı'nın görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı
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Güney Sudan'da 6 gazeteci, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in açılış töreninde tuvaletini tutamadığı görüntüleri sızdırmaktan sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güney Sudan Gazeteciler Birliğinden yapılan açıklamada, ülkenin kamu yayıncısı Güney Sudan Yayın Kuruluşunun (SSBC) 6 çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu.

Gazeteciler için adil şekilde soruşturulma yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Victor Lado, Joval Tombe, Mustafa Osman, Cherbek Ruben, Oliver Wani ve Jacob Benjamin olduğu bildirildi.

Devlet Başkanı Mayardit'in 13 Aralık'ta katıldığı açılış töreninde ulusal marş okunduğu sırada tuvaletini tutamadığı görüntüler, sosyal medyada viral olmuştu.

71 yaşındaki Mayardit, ülkesinin 2011 yılında elde ettiği bağımsızlıktan bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor.


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