Sudan fiyaskosuna huzur hakkı
İktidarın fiyaskoyla sonuçlanan “Sudan’da tarım hayali” sürecinde hiçbir üretim yapılamazken Sayıştay, kurulan şirketin yönetim kurulu üyelerine 2021’de huzur ve ikramiye hakkı verildiğine dikkat çekti. Bakan Kirişci ise geçmişteki ödemeleri görmezden gelerek “Hali hazırda huzur hakkı, maaş, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un geçen temmuzda verdiği soru önergesini aylar sonra yanıtladı.
(İlhami Özcan Aygun)
Aygun, Sayıştay’ın Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ 2021 Yılı Denetim Raporu’nda, “Şirket denetim dönemi itibarıyla üretim faaliyetine geçmediğinden 2021’de de sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak 419 bin 965 TL harcama yapılmıştır” açıklaması üzerine Kirişçi’nin yanıtlaması için soru önergesi vermişti.
Kirişci’den 17 Ocak’ta gelen yanıtta “Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın 28 Nisan 2014’te imzalandığı belirtilirken geçmiş yılda yapılan ödemeler görmezden gelinerek “Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ Yönetim Kurulu’nda yer alan Sudanlı ve Türk isimlere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- Ailesinden MHP'li Yalçın'a zehir zemberek sözler
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- HDP'den Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama
- Avukat Serdar Öktem de tutuklandı
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
- İYİ Parti ve CHP'den ortak karar