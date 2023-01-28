Sudan fiyaskosuna huzur hakkı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 03:23

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un geçen temmuzda verdiği soru önergesini aylar sonra yanıtladı.

(İlhami Özcan Aygun)



Aygun, Sayıştay’ın Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ 2021 Yılı Denetim Raporu’nda, “Şirket denetim dönemi itibarıyla üretim faaliyetine geçmediğinden 2021’de de sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak 419 bin 965 TL harcama yapılmıştır” açıklaması üzerine Kirişçi’nin yanıtlaması için soru önergesi vermişti.

Kirişci’den 17 Ocak’ta gelen yanıtta “Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın 28 Nisan 2014’te imzalandığı belirtilirken geçmiş yılda yapılan ödemeler görmezden gelinerek “Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ Yönetim Kurulu’nda yer alan Sudanlı ve Türk isimlere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır” denildi.